Inimene vajas neeru. Politsei kihutas seda tooma superautoga

Üks selline juhtum leidis aset alles paari nädala eest, kui Roomast veidi üle 490 kilomeetri kaugusel Padua linna (Agostino Gemelli ülikooli polikliinikusse) oli vaja siirdamiseks üks neer viia.

Politseinik istuski siis Lamborghini Huracán'i rooli ja kihutas sihtpaika keskmise kiirusega 233 km/h. Sõiduks kulus umbes kaks tundi, Google Mapsi andmetel võtaks retk tavatingimustes üle viie tunni.

Politsei esindajad postitasid selle kohta Twitteri-säutsu koos videoga, kus tänasid terviseministeeriumi, riiklikku siirdamiskeskust ja muidugi Lamborghinit.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020

Tõele au andes polnud see päris tavaline Huracán, vaid 2017. aastal soetatud erivarustusega mudel, mille pakiruum on omamoodi külmkambriks ümber ehitatud. Itaalia politsei käsutuses on selliseid isegi mitu ja nende varustusse kuuluvad ka elektrilised südamestimulaatorid.

Masin pole siiski eelkõige organi-kiirkulleri tööks, vaid on kasutusel tavalisteks patrullsõitudeks; see on varustatud politseisireeni, pardaarvuti ja muu vajalikuga.

Huvitav oleks siiski teada, miks ei kasutatud neeru transportimiseks mõnd isegi kiiremat ja mugavamat transpordivahendit nagu helikopter...