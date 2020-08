FOTOD | Rally Estonia haruldane nullauto jõudis Eestisse

Kolmesilindrilise 1,6 liitrise turbomootoriga GR Yarisel on nelikvedu ning kuuekäiguline manuaalkäigukast. 1280 kilogrammi kaaluv auto suudab 100 km/h saavutada 5,2 sekundiga, abiks on siinkohal kapoti all peituvad 261 hobujõudu.

Toyota ise reklaamib oma kodulehel sõidukit kui otseselt WRC-kogemusest välja kasvanud sõidukit, mida on arendatud ühes Tommi Mäkinen Racinguga. Toyota Eesti edasimüüja ELKE auto esindaja Raido Rosenfeldi sõnul on aga hetkel Eestimaal oleva sõiduki näol tegemist tootmiseelse mudeliga, mis on valminud käsitööna Jaapanis.

Rally Estonial on autol kandev roll nullautona, ehk tegemist on ohutust tagada aitava masinaga, mis saadetakse rada läbima enne, kui pärisvõistlejad sellel mõõtu võtma hakkavad.

Tulevikus peaks auto ka tavatarbijateni jõudma, lubatakse, et kõige odavamas seades kujuneb auto hinnaks umbes 31700 eurot. Lisavarustusena saab autole valida näiteks ka ringrajapaketi, mis toob kaasa piiratud libisemisega esi- ja tagasilladifferentsiaalid, kergemad veljed ja ringrajavedrustuse.

