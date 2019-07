FOTOD | Kodumaist elektriautot on valminud juba kaks, suurem tootmine algab järgmisel aastal

Nobe sõidukogemus on suuresti üles ehitatud sellele, et oleks lõbus. Kolmerattalisel masinal veavad kõik ratast ning Muljari hinnangul jääb sellega sõitmise tunne kuhugi sõiduauto ja mootorratta vahele. "Auto on väga kerge ning seetõttu on sellega eriti lõbus sõita talvel, samuti näiteks mudas, roheluses ja düünides," selgitas Muljar. Ühtegi ajakirjanikku veel masina rooli lastud ei ole, kuid seda lubati parandada juba selle aasta jooksul.

Talvetingimustes sõiduulatuse poolest masinat veel testitud ei ole, kuid ametlikud andmed annavad tavatingimuses ühe laadimisega sõitmiseks umbes 200-250 kilomeetrit, mida on võimalik lisaaku abiga tõsta 60 kilomeetri võrra. Samas ütles Muljar, et vähemalt kütmise seisukohast sõiduulatus palju kannatada ei tohiks saada, kuna masina salong on väike ning seega kütmisele palju energiat ei kulu. "Äpi abiga saab talvel kabiini soojaks umbes nelja minutiga," lubas ta.

Auto on hetkel valminud kahes versioonis - GT versiooni aku maht on 25 kWh, tavaversioonil 21 kWh. Pöördemomendid on aetud uskumatult kõrgeks, vastavalt 1050 ja 825 Nm, kuid nende suhtes lubab Muljar, et need tuuakse päriselt müüki jõudvatel sõidukitel allapoole. Võimsused on vastavalt 72 ja 54 kW ning mootoritele tuginedes on autod võimelised saavutama tippkiirused 130 ja 110 km/h. GT versiooni eristab tavamudelist veel panoraamkatus, mille soovi korral eemaldada saab.

GT versioonil on võimalik panoraamkatus täielikult eemaldada. Foto: Priit Simson

Lisaks nendele on arenduses veel kolmas versioon, mille puhul oleks tegemist kahekohalise kabrioletiga, kuid sellest auto prototüüpi ajakirjanikele hetkel ei näidatud ning seda sai uudistada vaid pildilt.

Nobe esitlus Foto: Priit Simson

Lisavarustuse poolest tutvustas Muljar auto kapoti alla peidetud kõlarisüsteemi, mille peamine eesmärk on liiklejaid teavitada, et liikumas on vaikne elektriauto. Seda, millist häält auto teeb, saaks igaüks aga ise autoga kaasnevast äpist valida. Peale selle võib näiteks peo ajal kõlarid rahulikult kapoti alt välja tõsta ja autost hoopis muusikat lasta, esitlusel kasutas Muljar kõlareid näiteks mikrofoni abiga enda hääle võimendamiseks.

Kapoti all peidavad end Nobel kaks kõlarit, millest tulev heli peaks jalakäijaid teavitama, et masin tuleb. Soovi korral saab aga sealt ka peol muusikat lasta. Foto: Priit Simson

Plaanid on suured

Muljar on teadlik sellest, et ta plaanid on suured ning selliste ideede puhul on alati inimesi, kes neid maha laidavad. "Esimese auto ehitamiseks proovisime kõigepealt ühe, siis teise ja lõpuks alles kolmanda disainitiimiga saime masina kavandi valmis," ütles ta. "Teised lihtsalt ütlesid, et nii nagu meie tahtsime autot teha, ei tohiks elektriautot teha - rehvid peaksid olema kitsamad, et sõiduulatus oleks suurem, samuti üritati muidu meie soovidele mitte vastavat masinat teha. Nii saimegi esimestelt disainifirmadelt hulga kavandeid, mis jäid väljanägemiselt kuhugi konna ja tulnuka vahele."

Nobel on kolm ratast, mis kõik veavad. Foto: Priit Simson

Mees võrdles elektriauto ehitamist gorillaga maadlemisega. "Gorillaga maadlemise puhul on see asi, et kui sa juba alustanud oled, siis ei saa lõpetada," naeris ta. Esimesed autod on valmis, esimesed tellimusedki tehtud ning nüüd ei ole teha muud, kui masinate tootmisega edasi minna.

Kas unistus saab teoks ja tõesti saame Eesti esimese autotootja? Foto: Priit Simson

Kuigi 2020. aasta kevadeks plaanitakse esimesed eestimaised sõidukid klientideni tuua, kinnitab Muljar, et juba järgmise aasta lõpuks plaanitakse Eestisse rajada ka esimene kodumaine autotehas, mis võiks kerkida kuhugi Tallinna lähedusse. Muljar on varem öelnud, et selleks otsitakse üheksat miljonit eurot ning ollakse valmis ka selleks, et osa oma ettevõttest tuleb unistuse teostamiseks ära müüa.

Pikemas perspektiivis mõtleb Muljar aga, et rajada võiks tehase(d), kust võiks aastas välja tulla koguni kümneid tuhandeid autosid. Seda, kuhu see tehas (või tehased) võiks tulla, Muljar hetkel veel öelda ei oska. Rotermanni kvartalis pargitud kahe sõiduki ümbruses tiirutavate masinast vaimustunud inimeste hulka nähes võib arvata, et turgu nobedale autole nagu oleks ja ideest võib asja saada küll.