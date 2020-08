FOTOD | Eestis loodud isejuhtiv buss alustab tegevust ka välisriikides

Paar aastat tagasi toimus TTÜ 100 juubeliüritusel Eesti esimese isejuhtiva sõiduki Iseauto esitlus.

Auve Techi bussid on seni erinevaid marsruute väisanud Tallinna loomaaias, Vabaõhumuuseumis ja Ülemiste City ärilinnakus. Nüüdsest hakkavad Eestis ehitatud nutikad bussid sõitma ka põhjanaabrite juures.

“Tampere projekti eesmärk on tõestada, kuidas futuristlikud autonoomsed elektrimootoriga bussid saavad olla osa meie igapäeva linnaelust. Koostöös Auve Techiga asume rajama elanikele turvalist, keskkonnasõbralikku, taskukohast ja mugavat liikumisvõimalust,” selgitas Roboride tegevjuht Tatu Nieminen.

Auve Techi kaheksakohaline minibuss on loodud "viimase miili" transpordi hõlbustamiseks. See aitab teenindada reisijaid mugavalt ja vaikselt ka piirkondades, kus tavaline liinibuss opereerida ei saaks või kus see on eelistatud variant isiklike sõidukite kasutamise asemel, nt lennujaamas, väiksemate tänavatega elamurajoonides vm.

Tallinlased saavad isejuhtiva bussiga tasuta ringi sõita Ülemiste City ärilinnakus ja peagi alustab enam kui 40 töötajaga Auve Techi sõiduk tööd ka Kreekas.