FOTOD | Alexela avas tartlaste teenindamiseks Eesti suurima CNG gaasitankla

Liinivõrku teenindama hakkava Go Busi poolt kasutusele võetavad gaasibussid on looduse jaoks diislikütusest oluliselt puhtamad ja pea kaks korda säästlikumad. "Töötame ka selle nimel, et tanklas saaks olema ainult kodumaine biometaan ehk rohegaas," kinnitas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.

Vana Tartu Bussikoondise territooriumil aadressil Ringtee 25 asuvas Eesti suurimas CNG gaasitanklas saab olema aeglaseks tankimiseks bussidele 42 kohta ning lisanduvas avalikus tanklaosa kolm tankurit gaasiautodele. "Sellise võimsuse ja võimekusega gaasitanklat, kus korraga saab tankida 48 sõidukit, pole siinkandis varem nähtud," kinnitas Adamson.

Uues tanklas hakkavad tankima kõik Tartu 64 uut linnaliinibussi. Avalikus osas saavad oma gaasiautosid tankida kõik Tartu piirkonna veoettevõtted ja eraisikud.

Adamsoni sõnul on CNG surugaas säästlikum ja loodussõbralikum. Tänaseks pakuvad paljud kaasaegsed autotootjad sõidukeid ja mootoreid, mis on ehitatud spetsiaalselt gaasi jõul töötama. Igal aastal tõuseb Euroopas hoogsalt autogaasi tarbijate arv ning ka gaasitanklate hulk.

Tegemist on Eesti viienda tanklaga, kus Alexela CNG surugaasi tankimise võimalust pakub.