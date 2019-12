Selle välja selgitamiseks hankisid Veli Valentin Rajasaar ja Jan-Matthias Mandri Eestis WRC-masinatele kaks kõige sarnasemat autot ja viisid need Tabasallu, et välja selgitada, kumb neist kiirem on. Joonele pandi Toyota Yaris GRMN ja Hyundai i30 Fastback N.

Pikemaks aruteluks eksperimendi üle läheb 18. detsembri autopodcastis "Istmesoojendus", mida saab kuulata Delfi Tasku keskkonnast ja ka teistelt podcastiplatvormidelt.

Vaata videost, kumb masinatest peale jäi ning kas Ott tegi ikka õige valiku!