5 suurepärast autopakkumist, kui soov osta loodusõnnetust

Kui soovite unistuste auto asemel peavalu, mis põletaks raha ja närve ning võib-olla kipuks isegi teie elu kallale, saavad müüjad teile teha tõeliselt intrigeerivaid pakkumisi.

Viiekohalised avariihüvitised, läbisõidumõõdikute näidud, millest on sadu tuhandeid kilomeetreid maha keritud, isegi varastatud autod – meie kasutajad avastavad carVerticali aruannete kaudu kasutatud autode ajalugu kontrollides sellist teavet iga päev. Näiteks on rohkem kui pooltel meie müüdud aruannetest märgitud kerekahjustused.

Võib-olla on isegi parem mitte hinnata, kui palju rohkem ostjad läbisõidumõõdiku pettuse tõttu maksavad, mõeldes, et nad ostavad hästi hooldatud ja madala läbisõiduga auto. Rääkimata autodest, mis muutusid õnnetuste tagajärjel vanametalliks, kuid mille kuldsete kätega meistrimehed hiljem uuesti üles putitasid ja seejärel ühegi kriimuta autona müüki panid. Need ratastel fööniksid võivad igal hetkel tükkideks laguneda, põhjustades halvimal juhul lisaks materiaalsele kahjule ka teie või teie lähedaste surma.

Ükski kasutatud auto ostja pole hoolimatute müüjate eest kaitstud, kuid te saate ise enda eest hoolt kanda. Üks võimalus selleks on osta carVerticali autoajaloo aruandeid, mis annavad tarbijatele võimaluse näha auto elulugu, mis on kogutud usaldusväärsetest allikatest üle maailma.

Valisime välja mõned aruanded, mille inimesed on tegelike autode kontrollimise käigus saanud. Sellise info põhjal keelduksite tõenäoliselt sõiduki ostmisest, isegi kui see oleks teie unistuste auto.

Kuidas 430 000 km õhku haihtusid

Kas leidub kedagi, kes ei sooviks liikuda järgmisele tasemele ja poputada ennast Mercedes-Benzi E-klassi autoga? Kujutlege, et sõidate teel ja tunnete samasugust rõõmu nagu kruiisilaevaga Vahemerel.

„Sa ei tea, mis on mugavus, enne kui pole sõitnud Mercedesega,” ütleb teie naaber, istudes oma 12 aastat vana E-220 pehmele nahkistmele. Seejärel käivitab ta sõiduki ja kihutab minema. Samal ajal seisate te heitgaasipilves ja mõtlete: „Mul oleks ka sellist vaja, ainult natuke uuemat. Võib-olla mitte musta, vaid hõbedast.”

Õhtul vaatate kuulutusi ja ennäe! Leidsite sobiva. 2010. aasta Mercedes-Benz E 220 CDI, mille läbisõit on vaid 270 000 km. Tundub, nagu ideaalne pakkumine. Teil tekib vastupandamatu soov see kohe endale soetada ja hakata asfaldilaeva kapteniks. Kuid ehk peaks enne selle ajalugu kontrollima?

Kindlasti peaks! carVerticali aruanne näitab, et selle kaunitari läbisõitu on kaks ja pool korda vähendatud. Märtsis oli läbisõidumõõdiku näit Rootsis ligi 700 000 km, kuid Läänemere ületamisel langes Mercedese läbisõit imekombel 270 000 km peale. Tundub, et selle väsinud Rootsi takso taassündi plaaniti Leedus. Müüja on tõenäoliselt pettunud, kuid aruande ostja on säästetud raha ja närvide üle õnnelik.

Nagu vastsündinu

Kui soovite koos suure autoga osta ka suuri probleeme, on see Toyota Land Cruiser Prado teie jaoks õige valik. carVerticali andmeil algas selle linnamaasturi uus elu 2014. aastal, kui see viidi Prantsusmaalt Leetu. Tundub, et teel olles leevendati selle auto eluaegset koormat.

Prantsusmaal läbis sõiduk peaaegu 360 000 km, kuid Leedus registreerides oli läbisõit vähenenud kolm korda, 120 000 km-ni. Loomulikult suurenes ka auto hind märkimisväärselt. Keegi maksis üle, olles veendunud, et ta on leidnud täiusliku pakkumise.

Muide, nüüd on juba raske öelda, kas ostja teadis peamist põhjust, miks see iludus Leetu toodi. Tõenäoliselt oli selleks umbes 15 000 euro väärtuses kahjustusi.

Poksipirni asemel

Ütlusi on palju, kuid kõik tähendavad sama: üks pilt on väärt tuhat sõna. Kuid pildid ei ole alati meeldivad. Samas on vähemalt teie rahakott või päästetud elu igavesti tänulikud. Seega, isegi kui müüja ei püüa varjata, et auto on õnnetuses olnud, on alati soovitatav fotosid vaadata. Üks asi on kuulda sõna „kahjustatud”, täiesti teine on näha, kui hullult sõiduk kahjustada sai. See BMW i8 Coupe aruanne näitab ideaalselt, kuidas unistused purunesid.

See on näinud tõeliselt õudseid lugusid

Tõeliste gurmaanide jaoks on läbisõidumõõdiku pettus nagu munad Benedicti moodi: seda toitu igast bistroost küll ei leia, kuid see on piisavalt levinud ega jäta tavaliselt erilist muljet.

Isegi tõsine õnnetus, millele järgneb viiekohaline remondiarve, ei pruugi ekstreemsuste armastajaid rahuldada. Vargus tekitab alati veelgi rohkem põnevust.

Seega, kui soovite oma kollektsiooni lisada ainulaadse eksponaadi, soovitame seda mudeliuuenduse (LCI) läbinud BMW 3. seeria sedaani, mis ärandati kunagi Itaalias ja mis sattus 2018. aastal Saksamaal avariisse. Tõeline kunstniku meistriteos. Kindlustusettevõtted hindasid remondikuludeks 20 000 eurot.

Läbisõidu maagilised käärid

Kõige huvitavam on auto elulugu, mida saavad lugeda üksikasjaliku autoajaloo ostjad. See Škoda aruanne on täis fotosid, sisaldab terviklikku varustuse loendit ja näitab ära mudeli kõige nõrgema koha – veepumba.

See pole suur asi, enamik carVerticali aruannetest sisaldab selliseid andmeid. Ühel kindlal Octavial on aga palju põnevamad saladused.

Arhiivifotodest võib jääda mulje, et 2018. aasta augustis, kui autot müüdi Poolas, ning 2018. aasta oktoobris, kui see oli müügil Rumeenias, oli selle seisukord täpselt sama. Pole võimalik! Vahepeal lõikas keegi, tõenäoliselt edasimüüja, 250 000 km pikkusest läbisõidust kolmandiku maha.

Peale selle oli seda Tšehhi pruuti Poola romantilistel teedel suudeldud vähemalt kolm korda. Üks remondikordadest võis maksta kuni 10 000 eurot. Kahjunõuete kogusumma võis jõuda 16 000 euroni.

Need on vaid mõned näited aruannetest, mida inimesed iga päev ostavad. Küsige endalt, kas soovite sellise ajalooga autot?