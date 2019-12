Salaplaanid paljastavad: nii valmistus Soome Nõukogude Liidu üllatusrünnakuks

Veel 1968. aasta oktoobris oli Soomes ärev olukord, kui Nõukogude Liidu ministrite nõukogu esimees Aleksei Kossõgin saabus Kekkoneni külaliseks kalaretkele Hankosse ja Hiittineni vetele – selgitama Tšehhoslovakkia olukorda. Kossõgin pidi siirduma avamerel raketihävitaja Slavnõi pardalt Soome meresõiduvalitsuse alusele, millel Kekkonen teda ootas. Kõva lainetus ei lasknud aga kõrgel külalisel ühelt laevalt teisele minna ning Slavnõi sõitis üle merepiiri Hanko suunas Kekkoneni laeva kiiluvees.

Kõik oleks olnud hästi, aga informatsioon Kossõgini visiidi kohta ei olnud liikunud käsuliini mööda Hanko lähedale kindlussaartele. Russarö kindluses anti Slavnõi lähenedes häire ja suurtükitorusid keerati juba sihtmärgi suunas. Õnneks tuld siiski ei avatud.

Pärast Tšehhoslovakkia okupeerimist hakati Soome lõunaranniku sadamate ja pealinna kaitset tugevdama. Rannikukaitse sai uusi 100-millimeetriseid suurtükke ja Nõukogude rannikukaitserakette. Need pandi kaitsma hõivamisrünnaku võimalikke tulipunkte Helsingit, Hanko poolsaart ja Porkkalat.

Seutula ja Malmi lennuväljade lähedale rajati suurtükipositsioone ja lennuvälju valmistuti tulistama rannikupatareide raskerelvadest, kui vaenlasel õnnestuks need oma kontrolli alla võtta. Ahvanamaa kaitset tugevdati, hankides Nõukogude Liidust Tuima-klassi raketikaatreid.

Kiire hõivamisrünnaku ohtu suurendas see, et esimesed jõud oleksid võinud tungida Helsingisse helikopteritega punaarmee baasidest Eestis. Lennuaeg oleks olnud alla poole tunni. Õnneks tugevdasid uued hanked õhukaitset. Õhutõrje siirdus raketiajastusse ja õhujõud said Rootsist hävitajaid Saab 35 Draken.

Soome võime hõivamisrünnakut tõrjuda paranes märgatavalt 1980. aastate alguses, kui Rootsist hangiti uusi laevade vastaseid rakette. Rakettide, rannikupatareide ja mereväe raketikaatrite ühendatud tulejõudu võidi suunata kiiresti ühest kohast teise.