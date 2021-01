Maailma vanim looma kujutav koopamaaling valmis inimeste poolt, kes on juba täpselt nagu meie!

Tumepunast ookerpigmenti kasutades tehtud elusuuruses maaling sulawesi seast näib olevat osa jutustavast stseenist, vahendab BBC News.

Maaling leiti Sulawesi saare kõrvalises orus asuvast Leang Tedongnge koopast. See annab seni vanima tõendi inimasustusest selles piirkonnas.

„Inimesed, kes selle tegid, olid täiesti tänapäevased, nad olid täpselt nagu meie, neil olid kõik võimed ja tööriistad, et teha igasuguseid maalinguid, mida tahtsid,” ütles ajakirjas Science Advances joonise kohta avaldatud ülevaate kaasautor Maxime Aubert.

Dateerimisspetsialist Aubert tuvastas kaltsiitkihi, mis oli maalingu peale moodustunud, ning kasutas uraani isotoopidel põhinevad dateerimismeetodit, et teha kindlaks, et see kiht oli 45 500 aastat vana.

Seega on kunstiteos vähemalt nii vana. Aubert’i sõnul võib see aga olla veelgi vanem, sest dateeriti ainult seda katnud kaltsiidikiht.

Maaling suurusega 136 x 54 sentimeetrit kujutab sulawesi siga selle liigi täiskasvanud isastele iseloomulike tunnustega.

Sea selja kohal on kaks käejälge ning siga näib olevat vastamisi veel kahe seaga, mis on vaid osaliselt säilinud.

Käejälgede tegemiseks pani kunstnik ilmselt käe kaljupinnale ja pritsis suust sellele värvi, teatasid uurijad. Meeskond loodab seetõttu süljejääkidest DNA-d leida.

Maaling võib olla maailma vanim figuuri kujutav kunstiteos, aga see ei ole vanim inimese tehtud kunstiteos.

Lõuna-Aafrikast on leitud 73 000 aasta vanuseks peetav räsimärki meenutav sirgeldus.