Jalgpall: diktaatorite hirm ja iha

Pärast Teist maailmasõda, külma sõja tingimustes, oli Nõukogude Liidu eesmärgiks võita palju olümpiamedaleid ja sellega näidata oma üleolekut kapitalistlikest maadest. Selle tegi lihtsamaks asjaolu, et läänemaailmas oli fookus profispordil, peaasjalikult sportmängudel. NSV Liidus oli tegemist riigiprofessionalismiga, kes pistsid olümpiamängudel rinda amatööridega, sest profid ei saanud seal osaleda. Huvitav on see, et Nõukogude Liidus endas rahvas väga olümpiaaladele kaasa ei elanud. Tunti küll rõõmu oma sportlaste medalitest, aga kangelased sirgusid siiski jalgpalliväljakutelt.

Segased tunded

Diktatuurid on alati jalgpalli peljanud ja umbusaldanud. Põhjus on lihtne: jalgpallis ei ole tulemus garanteeritud ega ausate vahenditega kontrollitav. Mitte kunagi ei tea kui staadionil on kümneid tuhandeid inimesi, kuhu poole võib pöörduda nende meelsus ja kas võimalik rahulolematus ei või üle kanduda tänavale, protestideks valitseva režiimi vastu.

Eelmisest sajandist on kaks väga head näidet, kuidas sporti ja jalgpalli kasutati ära diktatuuri huvides. Nende järelmid ulatuvad tänasesse päeva. Esimene oli Itaalia, mis ühendati 1861. aastal ühtseks riigiks, mille põhilised vastuolud seisnesid põhja ja lõuna suurtes erinevustes, mis eelkõige olid majanduslikud.

Itaalias oli tollal kaks institutsiooni, millel oli suurem kandepind: need olid katoliiklus ja sotsialism. Mõlemad suhtusid sporti umbusuga, eelkõige kaheldi spordi sotsiaalsetes tagajärgedes. Lubatud oli igav võimlemine ja jalgrattasport, mis kirikuisades tekitas aga palju muret, sest mobiilne talupoeg oli nende jaoks õudusunenägu.

Ka sotsialism ei soosinud spordi arengut, sest leiti, et kõik noored, kes tegelevad spordiga, või isegi need, kes ostavad spordilehe, on kaotatud klassivõitlusele. 20. sajandi alguses jalgrattavõistlustel kutsus itaalia sotsialistide ajaleht "Avanti" üles minema raja äärde ja viskama sinna naelu, et sellega võistlus nurja ajada.

Fašistid ja "vutt"

See kõik on taustaks aastale 1922, kui võimule tulid fašistid. Nemad tabasid ära, et sport on vahendiks, mis aitab üles ehitada moodsat massiühiskonda. Kuna seni oli sporti tõrjutud ja kõik alad alustasid enam-vähem ühelt joonelt, siis osutus võitjaks jalgpall, mis suutis kõige rohkem kaasa haarata noori ja massi.