SSC Tuatara saavutas uuel katsel kiiruse 475 km/h

2020. aasta lõpus väideti, et auto saavutas tippkiiruseks 533 km/h, samal lõigul edasi-tagasi (nagu rekordikatse metoodika ette näeb) olevat saavutatud keskmine tippkiirus 508,73 km/h. Paraku tõestati hiljem, et nii see siiski ei olnud.

Seega võeti asi eelmise aasta alguses uuesti ette, kuid sel korral kaks korda lühemal katselõigul, kus juhuse hooleks ei jäetud midagi ning autole laoti külge kõiksugused mõõteriistad. Mootori võimsust oli veidi nuditud ning kahe sõidu keskmiseks saadi 455,2 km/h. Kogu ettevõtmise kohta saab detailsemalt lugeda meie viimasest SSC Tuatara loost.

14. mail aga toimus uus sõidukatse – jällekord Kennedy Kosmosekeskuse maandumisrajal ning jällekord Dr. Larry Caplini isikliku autoga, mida roolis samuti ta ise. Kiirendusala pikkus oli kokku 3,7 km, kuid sel korral seadistati auto kahe turboga V8 välja andma kogu 1750 hj vurtsu.

Kiirust mõõtsid nii Racelogicu kui Life Racingu seadmed, kohal oli nii Racelogicu insener kui ka iseseisev analüütik. Tulemus – 495 km/h ühel suunal. Firma boss Jerod Shelby sõnas: “Tuatara kiirendusjõud kuni 475 km/h-ni näitab selgelt, et auto pole oma võimete piiri lähedalgi. Kõik sõiduandmed näitavad selgelt, et suurema kiiruse saavutamist ei piiranud mitte auto suutlikkus, vaid kiirendusala pikkus.”

Ainuke auto, mis on siiani sõitnud kiiremini kui 300 miili tunnis ehk 483 km/h, on modifitseeritud Bugatti Chiron Super Sport. See tulemus saavutati aga samuti vaid ühel suunal ning Kennedy Kosmosekeskuse maandumisrajast palju paremate tingimustega Ehra-Lessieni ovaalil, mis kuulub VW AG-le ning kuhu ilmselgelt kedagi teist ei lubata. Ovaali sirge on tervelt 8,7 km pikk!

SSC sõnas, et 475 km/h pole nende ambitsiooni lõpp – Tuatara teoreetiline tippkiirus on 555 km/h ja välja on tulemas veelgi võimsam versioon Aggressor, mille võimsuseks lubatakse 2200 hj. Kui firmal õnnestub leida parem katsepolügoon, on täiesti võimalik, et näeme varsti ära ka selle, kuidas langeb ulmeline pooltuhat.