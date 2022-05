KUULA | „Istmesoojenduse” erisaade: kust saab kõige mugavamalt haagist rentida?

Mida peaks teadma, et langetada otsus – kas rentida või osta? Üks ettevõte, mis haagiseid rendiks pakub, on Alexela. Milliseid haagiseid neilt saab?

Alexela lahendus on ka harjumuspärasest erinev. Kui üldiselt tähendab igasuguse asja rentimine ja selle tagastamine klienditeenindajaga suhtlemist, paberimäärimist ja toote ülevaatamist, siis Alexela haagise saab kätte ka kontaktivabalt ja 24/7. Kuidas see toimib ja mida selleks vaja on?