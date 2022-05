KUULA SAADET | TalTechi podcast : mida teha, kui mitu kriisi tabavad üheaegselt?

Saatejuht meenutas peaminister Kaja Kallase antud intervjuud, kus ta nimetas eelmist aastat kokku võttes kõige olulisemaks sõnaks sõna „kriis”. Kuidas on nii juhtunud, et meid on väga lühikese aja jooksul mitu kriisi samal ajal tabanud? „Tundub, et kriisid käivad lainetena. Meid valmistatakse ette, tulevad mingid signaalid, et kriisid hakkavad vaikselt saabuma, ja siis korraga ongi need käes ning me peame neile reageerima. Praegu on käsil mitmikkriis – pandeemiakriis on lainetena viimased kaks aastat, algas Ukraina sõda ja samal ajal saame rääkida veel energiakriisist, inflatsiooni kõrgest määrast,” tõi Karin Reinhold näiteid ning lisas positiivse aspektina selle, et kriisidega tegelemine toob meid mugavustsoonist välja.