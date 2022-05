Inspireeriv õppekeskkond äratab potentsiaali

Tartu Ülikool liigub oma õppehoonete uuendamisega avatuma, keskkonnateadlikuma ja koostöökesksema organisatsioonikultuuri poole. Ühes värskelt renoveeritud hoonetest tegutseb haridusteaduste instituut. Sotsiaalteaduste valdkonna magistritudeng Joosep Heinsalu, kes seal õpib, hindab paranenud õppetingimusi kõrgelt. „Esiteks on tehnoloogilised vahendid õppetöö rikastamiseks ning veebi- või hübriidõppeks tipptasemel. Teiseks on keskkond mitmekesine – leidub piisavalt kohti, kus töötamiseks laua ümber koguneda või hoopis vaikselt omaette askeldada,“ kirjeldab Joosep. Toetavast keskkonnast leiab indu ka samas majas õppiv bakalaureusetudeng Kaia-Riin Rohtmaa: „Sellises õppekeskkonnas tunnen ennast hästi ja saan täielikult pühenduda õppimisele.“

Delta keskus, millest on saanud üks Tartu maamärk, ühendab õppetegevuse ja teadustöö äriliste ning ühiskondlike eesmärkidega. Ökoloogia ja maateaduste instituudi hiljuti renoveeritud majas Toomemäel rõõmustab õppureid Baltimaade kõrgeim taimesein. Ajaloolistesse hoonetesse on üliõpilasesinduse initsiatiivil sisse seatud tudengite õpi- ja puhkealad .

Üks olulisemaid kohti on tudengite jaoks mõistagi ülikooli raamatukogu, mis on samuti uuenduskuuri läbinud ja pakub õppimiseks suurepäraseid tingimusi. „Seal on väga mugav, nii et ühel hetkel muutus raamatukogus käimine lausa elustiiliks. Parem on keskenduda, kui keegi teine ka kõrval õpib,“ muljetab bakalaureusetudeng Yayuan Min. Eksamisessioonide ajal hoiab raamatukogu uksi lahti lausa keskööni ja võõrustab aukülalistena lugemiskoeri.