Unikaalne magistriõppekava loodus- ja tehnikateaduste piiril lahendab probleeme uusimate tehnoloogiatega

Tänapäeval saab palju tööd ära teha robotitega, mis tähendab, et kaovad mitmed erialad ning tulevikus kaob neid veelgi rohkem. Näiteks raamatupidajat asendab arvuti ja tööstuses ei ole inimest asendavad masinad enam mingi uudis. Inimene aga ei loobu kunagi vee tarbimisest ja tekitab pidevalt saastet. Meil õpitakse, kuidas teha looduslikust tavalisest veest joogivett või kuidas tarbijaid varustada kvaliteetse veega. Samuti õpid, kuidas minimeerida inimtegevusega tekkinud koormust loodusele – reovee töötlus, õhupuhastus, pinnase taastamine. Need on sellised protsessid, mis ei ole kunagi täiesti ühesugused ja nõuavad individuaalset lahendust. Just seetõttu on keskkonnatehnoloogid väga hinnatud tööjõud.