KUULA SAADET | TalTechi podcast: tehnikaülikooli piiriks on kosmos!

Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas kaks TalTechi tudengit – Rasmus Maipuu IT-teaduskonnast ja Joel Kokla inseneriteaduskonnast. Kosmosest rääkimine pole TalTechi kontekstis pelgalt huvitav teoreetiline jutuajamine. „TalTech on kosmoseteemadega tegelenud alates 2014. aastast, kui pandi alus tudengisatelliidi programmile. Selle ajaga on suudetud valmis ehitada juba kaks satelliiti – Koit ja Hämarik, mis on hetkel orbiidil, ja veebruarikuus alustas juba uus programm,” ütles Joel Kokla algatuseks.

Mis eesmärgiga TalTech üldse oma satelliidi kosmosesse saadab? „Peamine eesmärk on ikkagi haridus ja me soovime tudengeid ja Eesti noori inspireerida uusi asju tegema. Lisaks on meil paar oma missiooni. Me soovime näiteks Kuu pinnasest valmistatud päikesepaneele ja oma kaamerasüsteeme seal üleval testida,” ütles Rasmus Maipuu.

Kuigi tehnikaülikoolis kosmosevaldkonda otseselt ja erialapõhiselt ei õpita, on sellega võimalik tegeleda läbi mitmete muude projektide ja väljundite. Üks koht selleks on Mektory. Millega täpsemalt tegu on ja mis asju seal aetakse?

Kosmosesse puutuv on äärmiselt lai valdkond. Kuula saadet ja saa muu hulgas teada:

milliste erialade teadmisi selles orienteerumine täpsemalt nõuab;

kas piisab vaid reaalainetest;

milline on tudengisatelliidi meeskonna tüüpiline tööpäev?

Uue kosmoseprojekti kohta tuleb reedel, 27. mail tutvustusüritus. Kui soovid liituda, siis täpsemat infot leiab Facebookist.

