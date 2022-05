Pentagon: Taani annab Ukrainale oma laevatõrjeraketid Harpoon

Pentagoni juht märkis, et 20 riiki on teatanud ka uutest abipakettidest, paljud riigid kavatsevad ukrainlastele anda vajalikke suurtükirelvi, tanke ja soomusmasinaid. Teised riigid kavatsevad aidata Ukraina armeed väljaõppega.

Harpoon on üks populaarsemaid laevavastaseid rakette maailmas. Harpoone toodab McDonnell-Douglas Corporation alates 70ndatest. Need lendavad alla helikiirusel (0,85) Machi. Vaatamata oma vanusele on laevatõrjerakett Harpoon endiselt suurepärane relv.

Ukrainal läheb laevavastaseid rakette vaja, et murda oma sadamate blokaad. Hetkel on Ukraina sadamaid blokeerimas umbes 20 Vene sõjalaeva. Laevatõrjeraketid on sees ka Ukrainale ameeriklaste poolt lubatud 40-miljardilises abipaketis, praegusel hetkel on vaid lahtine kas jutt käib Boeingu laevavastastest rakettidest Harpoon või Norra Kongsbergi ja Ameerika Raytheon Technologiesi Naval Strike Missile’ist. Aprilli alguses ilmusid uudised, et Suurbritannia valmistub andma Ukrainale laevatõrjerakette, kuid Kuninglikul laevastikul puudusid Ukraina jaoks sobivad laskeplatvormid ja selle pärast jäi tarne ära.