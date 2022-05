Kokku on Ukraina armee käsutusse jõudnud 118 võimsat haubitsat: USA andis 108, Kanada neli ning Austraalia kuus masinat. M777 on pukseeritav haubits, mille meeskonnas on kaheksa kuni kümme meest. Panime kokku väikese pildijada, kuidas see võimas väike masin töötab?