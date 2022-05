Teadlased on välja töötanud "ööpatarei" ehk täieliku vastandi päikesepaneelile

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli teadlased on ehitanud töötava "ööpatarei" prototüübi, mis on tehniliselt täielik vastand päikesepaneelidele. Selles kasutatakse Pn-siirde põhimõtet pooljuhtides, kuid see töötab vastupidises suunas. Tehnoloogia ristiti "termokiirgusdioodiks".

Sellise aku kontseptsioon ilmus juba 2014. aastal ja põhineb sellel, et kogu meid ümbritsev ruum on läbi imbunud erinevates vormides energiavoogudest, mida on võimalik vahele jätta. Näiteks kui päikesevalgus päeval Maa pinda tabab, ei "pommita" see seda mitte ainult footonitega, vaid ka soojendab. Ja öösel kiirgub see liigne soojus külma kosmosesse, mis tekitab planeedi pinnal infrapunakiirgust. Nagu selgitasid teadlased, saame oma tähe energiat koguda nii päeval kui öösel, kasutades erinevat tüüpi patareisid.

Termokiirgusdiood on ehitatud päikesepaneeli ja öövaatlusprillide osade baasil. See suudab kinni püüda mis tahes allika infrapunakiirgust, kuid selle efektiivsus sõltub allika ja dioodi temperatuuride erinevusest. See kasutegur ei ole veel liiga kõrge: temperatuuride erinevuse 12,5 ℃ juures oli elektrivõimsuse tihedus 2,26 mW ehk 1,8% kiirguse enda võimsusest.

Kuid arvutused näitavad, et "öise" aku võimsus võib ulatuda kuni 10%ni samas piirkonnas ja sama ilmaga töötava päikesepaneeli parameetritest. Veelgi olulisem on see, et infrapunakiirguse allikaks võib olla iga kuumutatud objekt, näiteks auto mootor või kuum sein tootmisettevõttes. Isegi inimkeha kiirgab soojust ja sageli asjata, nii et on võimalik disainida mingisuguseid riideid, mis koguksid seda energiat ja näiteks laadiksid väikeseid nutividinaid.