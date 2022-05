Vene lendurite elu läheb palju raskemaks: USA annab Ukrainale Patriot raketid

Patriot on õhutõrjeraketisüsteem, mis on loodud taktikaliste ballistiliste rakettide, lennukite ja tiibrakettide hävitamiseks. See on teenistuses 1980ndate algusest ja tõestanud ennast erinevates Lähis-Ida konfliktides. Selle raketid võivad hävitada lennukeid näiteks 150 km raadiuses.