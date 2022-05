VIDEO | "Pisi-Javelin" hävitab Ida-Ukrainas okupantide soomuki

NLAWi tegevusraadius on umbes 800 meetrit, kuid tegelikkuses vähem, eriti liikuvate sihtmärkide puhul, sest operaator peab optilises sihikus hästi sihtmärki järgima. Ja sellest sõltub lõpptulemus. NLAW rakett on väga võimas ja läbib 600 meetrit vaid 3 sekundiga. Seda saab tulistada isegi kinnistest ruumidest, see on "unusta ja tulista" põhimõttel töötav relv ehk teisisõnu erinevalt vanema põlve rakettidest ei pea NLAWi operaator sihtmärki ise sihtmärgile juhtima, vaid võib liikuda teisele positsioonile. Rakett on mõeldud tabama tanki sinna, kus soomus kõige nõrgem on ehk nagu ka ameeriklaste Javelin lööb see suunaga ülevalt-alla. Selle pärast on see ristitud mini-Javeliniks.