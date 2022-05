Bolt Drive ostis 430 hübriidautot: miks just need ja mitte elektriautod!?

Amserv andis Bolt Drive’ile möödunud nädalal üle 50 Toyota C-HR-i, mis on esimene osa ettevõtte 430 auto tellimusest. Ülejäänud sõiduautod loovutab edasimüüja järgemööda, kuid hiljemalt sügiseks on kõik sõidukid liikluses. Valikus on viis erinevat mudelit, lisaks CH-R`ile Yaris, Yaris Cross, Corolla HB ja RAV4 pistikhübriid.

Selle tehinguga saab Bolt Eesti Amservi üheks olulisimaks ärikliendiks ning Toyota jätkab kindlalt Eesti uute sõidukite müügitabelite tipus.

Miks valiti Bolt Drive`i rendiautodeks aga hübriidautod, kuigi elektriautode valik on järjest suurem? Palusime, et Bolt Eesti rendiautoteenuste kvaliteedijuht Henriko Aer otsuse tagamaid selgitaks.

Bolt plaanib rendiautode hulka kolm korda suurendada

Bolt Drive`i autopargis on praeguse seisuga 660 sõidukit. Henriko Aer lubab, et kui kõik plaanipäraselt läheb, on 2022. aasta lõpuks rendiautode hulk kaks korda kasvanud. Amservilt soetatud sõidukid jäävadki Eestisse, et rahuldada teenuse kasutajate nõudlust.

“Mingil määral kindlasti segavad meie laienemist tarneraskused, kuid oleme suutnud plaane üsna edukalt ellu viia,” räägib Henriko Aer. “Autode kvaliteedi ja varustuse nõudmise osas pole tulnud järeleandmisi teha.”

Sügisel teedele jõudvad Toyotad on automaatkastiga ja korralikult varustatud, käsikast on üksnes Bolt Drive`i bussidel – eesti autokasutajad on üha rohkem moodsa sõidu usku ning sõiduautode puhul hakkabki käsikast tasapisi ajaloo prügikasti kaduma.

Miks ikkagi hübriidid ja mitte elektriautod!? “Elektriautode laadimise infrastruktuur ei ole Eestis veel piisavalt arenenud ja kättesaadav. Kui laadimisjaamade võrgustik suureneb, saame suurendada ka pistikhübriidide ja elektriautode valikut. Praegune valik on parim võimalus kohalikul turul tegutsemiseks,” tõdeb Aer.

Keskmiselt sõidab üks kasutaja 20 km