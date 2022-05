Keelatud kirjandus. Mida on sellest õppida?

Praeguseks umbes poolteist aastat tegutsenud muuseumi eesmärk on aegade jooksul keelatud raamatute abil illustreerida tsensuuri, propagandat ja desinformatsiooni levikut nii ajaloolises kui ka tänapäevases võtmes. Muuseum kogub üle maailma kokku raamatuid, mis on keelatud, põletatud või tsenseeritud ja hoiustab neid. Kuigi suurem osa raamatuid pärinevad möödunud aegadest, siis on ka palju neid, mis on keelu alla pandud tänapäeval. Mõned neist on siiani erinevates maailma riikides keelatud.

Muuseumis käik on ka õpetajatele hea võimalus koolihariduse mitmekesistamiseks, mistõttu tehakse koostööd paljude koolidega. Näiteks käivad õpilased seal ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja muidugi ka keeletundide raames. „Õpilastel on alati suurepärased küsimused ja nad on hämmastunud, et paljud neile teada-tuntud raamatute levitamine on omal ajal mingil põhjusel keelu all olnud,“ ütles Dunnigan. Ta lisas, et muuseumitel on tema arvates oluline roll hariduselus, eriti Eestis, kus õpetajad püüavad pidevalt üha rohkem uuenduslikke õppemeetodeid kasutusele võtta.