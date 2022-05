VIDEO | Ukrainlased panid brittidelt saadud supermoodsad ja-kallid raketid tavalisele GAZelle raamautole

Brimstone rakette on võitluses kasutatud mai algusest ning venelased on korduvalt nende jäänuseid.

Ühe raketi said venelased Zaporižžjas ka tervena kätte, sest see kukkus tehnilise rikke tõttu ilma lõhkemata alla.

Pildilolev rakett on Brimstone I, mille otstarve algse idee järgi pidi olema vastase soomuskolonnide hävitamine. Selle laskeulatus lennukilt lastuna on 20 km, kuid maapealselt platvormilt kuni 12 km. Kuid juttu on olnud ka täiustatud variandi -Brimstone II- tarnetest, kuid praegu ei ole teada kas sellised on Ukrainasse jõudnud. Nende tegevusraadius on 60 km.