Teadlased avaldasid foto ülimassiivsest mustast august meie galaktika keskel

Teadlased märkisid, et see pole mitte ainult esimene kujutis ülimassiivsest mustast august Linnutee keskel, mida tuntakse Sagittarius A* nime all, vaid ka lõpuks saadi kindlad tõendid selle kohta, et see üldse eksisteerib.

Samas ütlevad teadlased, et uuel pildil jääb must auk ise nähtamatuks, kuna see on täiesti tume. Kuid pildil on näha eredalt helendav rõngas, mis seda ümbritseb, ja on näha, kuidas valgus selles piirkonnas ringi liigub.

Teadlased kirjeldavad musta auku kui "liimi, mis hoiab galaktikat koos". "See on võti, et mõista, kuidas Linnutee kujunes ja tulevikus areneb," sõnas Ziri Younsi Londoni ülikooli kolledžist.

Tegemist on ajaloo teise musta augu kujutisega – esimese sai 2019. aastal Maast 55 000 valgusaasta kaugusel asuvast Galaxy M87st sama astronoomide meeskond, mis praeguse ülesvõtte tegi. Selleks kulus viis aastat tööd ja projektis lõi kaasa enam kui 300 teadlast üle maailma.

Hoolimata asjaolust, et Sagittarius A* asub 27 000 valgusaasta kaugusel, oli teadlaste sõnul teise pildi tegemine palju keerulisem ning vajas spetsiaalsete tööriistade väljatöötamist, et pääseda läbi musta ümbritsevast gaasipilvest.

Nüüd ütlevad teadlased, et neil on kaks mustade aukude näidist, tänu millele saavad nad uurida nendevahelisi erinevusi. "Meil on pildid kahest mustast august – üks universumi supermassiivsete mustade aukude suures otsas ja teine ​​​​väikeses otsas –, nii et saame minna palju kaugemale katsetades, kuidas gravitatsioon nendes ekstreemsetes tingimustes käitub," kommenteeris Keiichi Asada Taipei Sinica Akadeemia astronoomia ja astrofüüsika instituudist.

"Meil on kaks väga erinevat tüüpi galaktikat ja kaks väga erinevat musta auku, kuid nende mustade aukude servade lähedal on üllatavad sarnasused. See näitab, et üldrelatiivsusteooria juhib neid objekte ja kõik erinevused, mida me näeme, peaksid olema olla seotud musti auke ümbritseva materjali erinevustega," lisas astronoom Sera Markoff.