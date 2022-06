Koroona ja gripp viisid möödunud nädalal haiglasse kümnendiku võrra rohkem inimesi – milles asi?

Täpsemalt ütlevad andmed, et 18. nädalal hospitaliseeriti 132 koroonaga nakatunud inimest, võrreldes 17. nädalaga suurenes hospitaliseerimiste arv 7,3% võrra. Gripp tõttu hospitaliseerimiste arv suurenes aga 11% võrra.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova selgitas Fortele, et koroonahaigete hospitaliseerimiste arv suurenes küll 7,3% võrra, kuid see tähendab vaid +9 inimest.

Gripi tõttu hospitaliseerimiste arv suurenemise selgituseks ütles ta, et sel nädalal saame juba öelda, et hospitaliseerimiste juurdekasv on aeglustunud. 17. nädal oli hospitaliseerimiste arv suurenenud aga veelgi kiiremini - 17% võrra.