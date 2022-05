Venemaa kaitseministeerium: Pfizer ja Moderna arendasid Ukrainas biorelva, seda kureeris USA Demokraatlik Partei

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium tegi avalduse, milles süüdistab USA sõjaväge salajaste "biolorelvade" väljatöötamises Ukrainas. Venelaste sõnul osalevad vandenõus suured USA ravimifirmad. "Ukrainast on saamas lääneriikidele polügoon, kus luuakse bioloogiliste relvade komponente ja katsetatakse uusi raviminäidiseid," sõnas Kirillov.

Õigusliku baasi sõjaliste bioloogiliste uuringute rahastamiseks otse föderaaleelarvest on loonud USA tänane valitsus, täpsustas Kirillov. "Sellesse skeemi on kaasatud suured ravimifirmad, sealhulgas Pfizer, Moderna, Merck, aga ka Gilead, mis on seotud USA sõjaväega," ütles Kirillov.

Samuti nentis ta, et Ukraina võimud on väidetavalt seotud "sõjalis-bioloogilise tegevusega", mille peamisteks ülesanneteks on "tegevuse varjamine, väli- ja kliiniliste uuringute läbiviimine ning ameeriklaste vajaliku biomaterjaliga varustamine".

Venemaa on sissetungi algusest levitanud desinformatsiooni massihävitusrelvade valmistamise kohta Ukrainas. Ukraina on kõik vastavad väited ümber lükanud. Venemaa on isegi üritanud kokku kutsuda ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist koosolekut, et asja arutada, kuid seni pole see õnnestunud.