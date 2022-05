VIDEO JA FOTOD | Sony esitles uusi mobiiltelefone

Esitleti kahte uut mobiili: 499-eurost väga kerget keskklassi mudelit Xperia 10 IV ja 1399 eurot maksma hakkavat tipptelefoni Xperia 1 IV. Mõlemad tulevad Euroopa poelettidel müügile juuni keskpaigas.

Xperia 10 IV





Sony teatel on Xperia 10 IV oma kõigest 161-grammise massiga kõige kergem 5000 mAh akumahuga 5G mobiiltelefon maailmas. Seadme 6-tollisel OLED-ekraanil on taas tagasi 21:9 kuvasuhe, seega pole mobiil enam nii pikliku kujuga kui vahepealsed mudelid.

Seade on IP65/68 standardile vastavalt vee- ja tolmukindel. Sellel on Snapdragon 695 5G mobiiliplatvorm, RAMi näit on 6GB ja salvestusmälu 128 GB.

Optilise pildistabilisaatoriga kaamerakomplektis on 16 mm avaga ülilainurkkaamera, 27mm lainurkkaamera ja 54 mm telefotokaamera. See on varustatud stseeni- ja objektituvastamise tehnoloogiaga, mis kaamera sätted (ISO ja säriaeg) automaatselt oludele vastavaks muudab - vajadusel minnakse automaatselt üle ka HDR-režiimile (välistab kehvades valgusoludes mitteteravate ja üle- või alavalgustatuid alade tekke).

Mobiili korpus on ümbritsetud Gorilla Glass Victus kaitseklaasiga ning on veel ja tolmukindel (IP65/67). Aku mahutavus on niisiis 5000 mAh ja Sony lubab sellele vastupidavust vähemalt kolm aastat. Seade tuleb müügile neljas toonis: must, valge, mint ja lavendel.

Xperia 1 IV





Xperia 1 IV on smauti suhteliselt kerge mobiil ja kaalub vaid 185 grammi, ent selle kõik omadused on kolleegist märksa võimsamad.

Esiteks on see ka mõõtmetelt suurem ning sama pikkuse-laikuse suhte juures on ekraani diagonaal 6,5 tolli. Selle 4K kvaliteedis OLED-ekraani värskendussagedus on tipptelefonidele omaselt kuni 120 Hz. Mobiilimänguritele on hea uudis see, et seadmel on rekordiliselt kiire puutetuvastus (240Hz) ja erirežiim Game Enhancer pildi ja heli peenhäälestamiseks.

Seadet jooksutab uus Snapdragon 8 Gen1 5G protsessor. RAM on koguni 12GB ja ROM 256GB.