VIDEO | Mida tahtis Vladimir Putin 9. mai kõnega tegelikult venemaalastele öelda?

Venemaa presidendi Vladimir Putini esinemist 9. mail oodati kerge värinaga terves maailmas. Oletati, et ta kuulutab Venemaal välja üldmobilisatsiooni, et koondada kõik Venemaa ressursid Ukraina alistamiseks. Arvati, et Putin teatab venemaalastele, et käimasolev agressioon on tegelikult hoopis sõda, mitte erioperatsioon, nagu seni räägitud. Kardeti, et Putin ähvardab kogu maailma taas oma tuumapommidega.