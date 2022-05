Kiire karma: BMW driftis otse politseinikele sülle

Ilus lauge väikse kiirusega kurv, tagaveoline 3. seeria BMW, liiklusest puhas tee ja sõber kõrvalistmel, kellele oma oskusi demonstreerida – kõlab nagu valem, millel võib olla väga mitmeid märkimisväärseid tulemeid. Nii ka läks.

Nimelt püüdis ühe Poola bensiinijaama turvakaamera pildile kabrio-BMW, mis sooritas jaama territooriumil ilusa ülejuhitava poogna – ja veel enne libisemise lõppu politseiautoga silmitsi seisis. Kuigi drift õnnestus ja auto püsis juhil kenasti näpus, ei olnud korrakaitsjatelt aplausi oodata.

Kuigi videost võib jääda mulje, et politseinikud plaanisid lõbutsenud BMW juhti vaid noomida ja ta minema lasta, siis nii kergelt tal siiski ei läinud. Ju siis ilmnes kas eelnevaid rikkumisi, puudujääke auto tehnilises seisukorras või juhi suhtumises – või on Poola politseinikud palju rangemad kui meil, kuid juht sai kopsaka 5000-zlotise ehk umbes 1060-eurose trahvi, kuus veapunkti oma juhiloale ning korduva tehnoülevaatuse oma autole.

Poolas toimib veapunktisüsteem, mille alusel piisab 15 punktist, et juhiloast ilma jääda. Kui selline libistamine oleks toimunud mõnes kõrvalises parklas, oleks tõenäoliselt leebemalt läinud. Kuid bensiinijaam pole kindlasti see koht, kus oma oskuseid demonstreerida ning karistused teiste ohustamise eest on ilmselgelt rangemad.

Sama on lugu ka Eestis. Igaks sääraseks harjutamiseks on õige koht, lähim Tallinnale näiteks Tabasalu kardiraja suur asfaltplats. Enamusel meie radadest on kuival ajal võimalik drifti harjutada ka rajahaldajaga kokkuleppel.

Talvel ei ole enamusel radadel paraku lubatud naastrehvidega sõita – seega minnakse tihti talvise sõidu võtteid harjutama näiteks eraldatud parklatesse. Kui seal politseinikele silma jääda, saab tavaliselt vaid noomida – kuni kedagi teist või kellegi vara ei ohustata, juht on viisakas, auto on korras ning juhi südametunnistus ehk rikkumiste nimekiri puhas. Kuid see on juhi enda teadlik risk, kuna avalikul territooriumil võib alati juhtuda ootamatusi.

Ja kui sellist sõidustiili liikluses viljeleda, on politseile ette jäämine üks leebemaid tulemeid ning kahetsemisest ega vabandust palumisest siis enam ei piisa. Kui teed lollust, siis ka vastutad.