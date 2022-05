Eestis kehtib täna kolm tunnustatud elektroonilise isikutuvastamise vahendit - kehtivaid ID-kaarte on praegu inimeste käes 1,52 miljonit, aktiivseid internetipõhise Smart-ID kontosid on 635 000 ja Mobiil-ID teenusega varustatud SIM-kaarte 251 000.

Mobiil-ID on seega lahendus, mida tänaseks kõige vähem kasutatakse - õigemini ei pea seda vajalikuks teenuseks 1,1 miljonit eestlast - see on tasuline teenus ja selle kättesaamiseks tuleb pealegi käija mobiilioperaatori juures spetsiaalset SIM-kaarti taotlemas. Riik soovib aga selle kasutamist jätkata, kuna kahe riiklikult väljastatava e-ID vahendi kasutamist nõuavad seadused ning väga kasutatav Smart-ID selleks teenuseks ametite hinnangul ei sobi.