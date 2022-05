Nike esitles tosse, mille saab optimaalseks utiliseerimiseks lihtsalt kolmeks lammutada

Nike tõi turule uue ISPA Link tossude seeria, mille peamiseks eeliseks on maksimaalne keskendumine ümbertöötlemisele. Nagu ettevõte teatab, tahetakse jalatsitootjate jaoks luua uus filosoofia, kus kõik kaubad on algusest peale taaskasutatavad. See tähendab, et kandja ei kuluta tossusid ära ega viska neid ära vaid selle asemel annab need pärast mõnda aega kandmist lihtsalt utiliseerimiseks ja saab uue paari ostmisel allahindlust.