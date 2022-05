VIDEO | Sukeldujad avastasid Vaikse ookeani põhjast müstilise "telliskivitee"

"See on tee Atlantisele," hüüatab üks uurijatest.

"See on imelik," sõnab teine ​​meeskonnaliige.

"Kas sa teed nalja? See on hullumeelne," vastab talle teine.

Vaatamata sellele, et järve põhi on tuhandete kilomeetrite sügavusel ookeani all, näib Nootka ookeani-aluse mäe tipust leitud järve põhi üllatavalt kuiv ning meeskonnaliikmed ise ütlevad raadiosides, et põhi näeb välja peaaegu nagu kuivanud maapind.

Teadlased on fenomeni selgitanud nii, et tegu vulkaanilise kivimiga, mis on lõhenenud sellisel kombel, et on muutunud tellistega sarnaseks. "Ainulaadsed 90-kraadised praod on tõenäoliselt seotud kuumenemise ja jahtumisega mitme erineva purske piiril," seisab video juures olevas selgitavas tekstis.