Suur lugu: selle sajandi kõige hullemad mootorid

Seetõttu on kasutatud auto ostmisel ennekõike oluline teada, mida arvavad spetsialistid selle mootori kohta, sest roosteplekke või kolkse veermikus on lihtne tuvastada, aga tuhandetesse eurodesse ulatuvad mootoriremondi või lausa -vahetuse arved tulevad ootamatult.

Õigupoolest võiks peaaegu terve selle loo üles ehitada ka Volkswageni grupile: nende valikus on terve rida mootoreid, mis põhjustavad omanikele jätkuvalt peavalu ja annavad remonditöökodadele prisket teenistust. Neist omakorda üks hullemaid kipub olema vana halb V-6-diisel, mis on auga välja teeninud hüüdnime Hitleri Kättemaks.

Lisaks vaevab neid mootoreid praegugi kõrgsurvepumba mehaaniliste ja elektrooniliste rikete mure ning neid on lõplikult korda saada keeruline. Muide, samasugused vead on ka Audi 3,3- ja neljaliitrisel diislil, aga neid on veel palju kallim remontida (4,2-liitrine on siiski juba palju parem!).