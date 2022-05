Saksamaa valitsus on teatanud, et saadab Ukrainale kuni 50 Gepardi õhutõrjetanki 94st Bundeswehri laobaasides olevast masinast. Need võeti Bundeswehri teenistusest maha 2012. aastal, et vähendada armee kulusid ja asendada need kaasaegsete masinatega.