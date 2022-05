Lugeja küsib: miks Neste MY hind on tõusnud, kuigi see ei ole nafta!?

Märtsist alates on meie lugejad saatnud pilte Neste tanklatest, kus müüakse Neste MY taaskasutuskütust, ja uurinud, miks on selle hind kõrgem kui tavadiislil. Viidati ka Neste MY kampaania alguses kõlanud lubadusele, et ökokütuse hind läheb kasutajate lisandudes pigem odavamaks.

Seda enam, et Neste MY tootmiseks kasutatav toore on kirjade järgi 100% taaskasutatud: mh lähevad loosi toiduainetetööstuses tekkivad taimeõli ja jäätmerasv. Isegi kui nende sisseostu hind oleks kõrgem, ei peaks jäätmetekkele see mõju avaldama.

Lihtne loogika ütleb, et olukorras, kus nafta hind kõigub kalli ja röögatult kalli vahel, võiks taaskasutuskütus olla kindel pelgupaik vanajumala seljataga, kus hinnatõus tarbijat ei löö.

Et asjasse selgust tuua, saatsin Neste turundus-ja kommunikatsioonijuhile Risto Süllustele peotäie küsimusi, ja enne loo avaldamist täpsustasin omakorda üle Neste MY müügikogused Eestis võrreldes mullu kevadega.

Risto Sülluste selgitabki, et Neste MY hind on tõusnud samas taktis muude kütuste hindadega, sest üleüldine energia kallinemine mõjutab kõikide energiakandjate hinda.

“Kuna taastuvkütuste turg on globaalne, mõjutab maailmaturu hind ka HVO hinda. Ka tarbijate teadlikkus on kasvanud, ja kuna see on unikaalne toode, mis sobib kõikidele diiselmootoritele, siis Neste MY kui preemium-toote nõudlus on hüppeliselt kasvanud.”

Müük on kasvanud. Punkt.

Mida võiks tähendada “hüppeline kasv”? Kui palju Eestis Neste MY-d on müüdud ning kui palju on kasvanud müük praegustel segastel aegadel? Sellele küsimusele esialgu vastust ma ei saanud, aga küsin uuesti.

“Sain Neste Eesti jaemüügijuhilt Polina Tkatšukilt ja peadirektor Dennis Antamolt vastuse, et me ei ole valmis seda hetkel avaldama,” kirjutab mulle Neste Eesti e-turunduse projektijuht Liis Bakhoff, kui tuletan meelde, et üks oluline küsimus, kui palju MY-d müüakse, on jäänud vastuseta.

“Saame vaid kommenteerida, et 2021. ja 2022. aasta võrdluses jaanuarist aprillini on Neste MY müügid kahe- või kolmekordistunud,” lisab ta.