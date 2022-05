TTJA andis korralduse blokeerida ligipääs Vene propagandalehele rubaltic.ru

See on muidugi tühine kogus portaale, kui arvestada nende hulka Venemaal – jätkuvalt on avatud kasvõi suurimad ria.ru, regnum.ru ja news.mail.ru. Seega võib üksikute propagandaportaalide sulgemine tekitada küsimuse sellise tegevuse mõistlikkusest, kui tegemist pole just suuremat propagandistlikku mõju omavate teleprogrammide veebiversioonidega.