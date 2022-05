Kinnitamata andmed: Mustal merel võib olla pihta saanud järjekordne Vene suur laev – fregatt Admiral Makarov

Üks sellekohastest postitustest väidab, et laeva võis tabada laevatõrjerakett Neptun ning et selle lähistel on nähtud päästelaevu:

Sama info levib ka ühismeediaplatvormil Reddit.

Ja veel ka Twitteris:

Äsja (kell 12.13) kinnitas laeva uppumist ka Ukraina poliitik Oleksiy Honcharenko:

On ka andmeid, et ühel seal kandis seilaval Vene laeval on lihtsalt tulekahju:

Pärast ristleja Moskva dramaatilist uputamist Ukraina raketipatarei poolt 14. aprillil on Venemaa Musta mere laevastik rajanemas vaid kolmele suurele alusele. Olulisem neist võib olla just 2017. aastal kasutusele võetud Admiral Makarov, mis on seeläbi ka Ukraina sõjaväe magusaim sihtmärk, kirjutas hiljuti Forbes.

„Admiral makarov“ on varustatud 24 keskmaa-õhk-tüüpi raketiga Buk ja kaheksa Kalibri tiibraketiga, kõik vertikaalsetes lahtrites.