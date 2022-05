„Vikipeediat on võimatu kasutada, me teame selle teabe kvaliteeti," ütles diktaator oma järjekordses lühikese laua vestluses ühe noore ametnikuga.

Dreval märkis, et "Teadmuse" raames on kujunemas teadmistebaas, mis saabki paljuski alternatiiviks Vikipeediale. "Ainult et usaldusväärsete andmetega ja väga autoriteetsete inimestega," lisas ta.

Venekeelne Vikipeedia käivitati 20. mail 2001. See on artiklite arvult riikide seas 7. kohal – avaldatud on 1 801 761 artiklit ja 6 876 873 lehekülge, sellel on 3 139 803 registreeritud kasutajat ja 78 administraatorit.