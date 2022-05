Maailma terviseorganisatsioon: COVID põhjustas 2020–2021 14,9 miljonit lisasurma

"WHO uute hinnangute kohaselt oli COVID-19 pandeemiaga otseselt või kaudselt seotud "ülemääraste surmade" arv 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021 ligikaudu 14,9 miljonit (erinevad hinnangud 13,3 miljonist 16,6 miljonini)," seisis avalduses.

WHO selgitas, et "ülemäärane suremus" on erinevus aastatel 2020–2021 kogu maailmas teatatud surmajuhtumite arvu ja nende surmade arvu vahel, mida "eelmiste aastate andmete põhjal oleks võinud oodata pandeemia puudumisel".

Nagu organisatsioon märkis, on 84% viimase kahe aasta surmajuhtumitest aset leidnud Kagu-Aasia riikides, Euroopas ja Ameerikas ning 68% juhtudest jäi kümne riigi arvele. Uued andmed kinnitavad, et koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega seotud surmajuhtumite arvu kasv aastatel 2021–2021 oli meeste seas (57%) suurem kui naiste hulgas (43%), tõdesid eksperdid.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rõhutas andmeid kommenteerides, et need „ei räägi ainult pandeemia mõjust, vaid ka vajadusest, et kõik riigid investeeriksid jätkusuutlikumate tervishoiusüsteemide ülesehitamisse, mis on valmis tagama olulisi tervishoiuteenuseid kriisi ajal.

Organisatsiooni andmetel on 4. mai õhtuse seisuga pandeemia algusest saadik maailmas fikseeritud 512 607 587 koroonaviirusega nakatumise juhtu ja 6 243 038 surmajuhtumit. USA on WHO-le teatanud kõige rohkem kinnitatud juhtumeid (80 676 055), millele järgnevad India (43 088 118), Brasiilia (30 460 997), Prantsusmaa (27 921 895) ja Saksamaa (25 033 970). Ka suurem osa surnutest on USAs – 986 698, teisel kohal on Brasiilia (663 602), kolmandal India (523 920). Järgnevad Venemaa (376 421) ja Mehhiko (324 334).