Briti neuroloogid: COVID-19 mõju ajule võrdub 20-aastase vananemisega

Cambridge'i ülikooli ja Londoni Imperial College'i teadlased on leidnud, et pärast COVID-19 tekkivad kognitiivsed häired on samaväärsed 20 aasta võrra vananemisega kaasnevate häiretega. Selliste järeldustega tuldi välja teadusajakirjas The Lancet ilmunud artiklis.