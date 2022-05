Kuula saadet: kuidas veeta meeldiv puhkus ratastel ja miks osaleda automessil?

Maja ratastel, haagisuvila, matkaauto, karavan – milline sõiduk võiks puhkajatele sobida ja mis on nende erinevused? „Matkaautode erinevaid tüüpe on tõesti palju ja võimalused nendega liikumiseks mitmesugused. Kõige väiksemad on nö kaubikusse ehitatud matkaautod. Kõige suuremad ja mugavamad on täisintegreeritud matkaautod, mida võib nimetada lausa ratastel hotellitoaks,“ selgitas motorhome.ee juht Aldo Dapon.