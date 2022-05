FOTO | Astronoomid avastasid kõige eredama pulsari väljaspool meie galaktikat

Väidetavalt on pulsar sedavõrd hele, et alguses peeti seda ekslikult kaugeks galaktikaks.

Kuna need objektid pöörlevad kiiresti, näib nende suure energiaga kiirgus mujalt vaadeldes lühikeste perioodiliste impulssidena, mis sarnaneb majakaga, mis on perioodiliselt kaugelt nähtav.

Väidetavalt on äsja avastatud pulsar nimega PSR J0523-7125 palju haruldasem: see asub kaugel väljaspool Linnuteed, antud juhul Suures Magalhaesi pilves.

Pulsari avastaja astrofüüsik Yuanming Wang Sydney ülikoolist ja uue uuringu PSR J0523-7125 esimene autor sõnas, et on äärmiselt üllatunud. "Ma ei oodanud, et leian uue pulsari, rääkimata kõige heledamast. Kuid uute teleskoopidega, millele meil on tänapäeval juurdepääs, on see juba võimalik."