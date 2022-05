India naine sünnitas kahe pea ja kolme käega lapse

Sünnitus toimus ühes Ratlami linna haiglas. Umbes kolm kilogrammi kaalunud vastsündinul on kaks selgroogu ja üks kõht. Last raviv arst Brijesh Lahoti sõnas, et see juhtum on meditsiiniliselt väga keeruline. Lahoti lisas, et tegemist on paari esimese lapsega. "Varem näitasid ultraheli tulemused, et naine ootab kaksikuid. See on harv juhus, tõenäoliselt ei ela laps kaua,” rääkis Lahoti.