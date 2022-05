KUULA SAADET | TalTechi podcast: meditsiinitehnikat leidub nii haiglas kui ka meie kõigi kodudes

Saatejuht Kristjan Hirmol olid külas TalTechi meditsiinitehnika ja -füüsika programmijuht Jelena Fomina ning TalTechi koostööpartner Inga Moreva, kes töötab meditsiiniseadmeid valmistavas ja tootvas ettevõttes BaIT Partner OÜ. „Me kuulame arstide ja laborantide käest meditsiinivaldkonna vajadusi ning disainime vastavalt nende soovidele tooteid. Paneme seadmed kokku, sertifitseerime neid vastavalt meditsiiniseadmete direktiividele, toome turule, paigaldame, hooldame ja peame kinni sellest, et korralik meditsiiniseade vastaks kõikidele nõudmistele ehk oleks turvaline,” loetleb Moreva ning lisab, et oma tegevusega paiknetakse täpselt IT- ja meditsiinivaldkonna keskpunktis.

Saatejuht uuris seepeale, et kõrvatermomeetrite ja vererõhuaparaatidega selles ettevõttes ilmselt ei tegeleta. „Ei, ei, kuigi ka need on väga tähtsad meditsiiniseadmed. Isegi vatt on direktiivi kohaselt meditsiiniseade. Aga meie tooted ei ole tavakasutuseks, vaid meditsiinipersonalile, näiteks operatsioonisaalide juhtimislahendused,” lisas Moreva.

Väga tehniline, nii IT-, meditsiini- kui ka füüsikavaldkonda kuuluv eriala sobib tehnikaülikooli mõistagi väga hästi. Aga kuidas ja milliste täpsemate eesmärkidega see loodi? „Tegemist on huvitava ja eksklusiivse õppekavaga. Me ei ole arstid, samas peame me teadma, mida tähendab arstitöö. Teisest küljest oleme insenerid, kes peavad oskama ülikeerulist tehnikat õigesti seadistada, et see saaks arste abistada. Kuna kasutame oma töös tehisintellekti, peame väga hästi aru saama, kuidas seda seadistada, et see inimesele kahju ei teeks. Kui tehnika saaks valed andmed, paneks ka arst vale diagnoosi ja seda ei tohi kunagi teha,” kirjeldab Jelena Fomina uut interdistsiplinaarset õppekava. Õppekava lõpetaja oskab mõtestada nii tehnoloogiat kui ka inimest, sest õppeaineid jagub nii anatoomiast kui ka IT-valdkonnast.