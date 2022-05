KUULA | "Istmesoojenduse" 120. osa: kasutatud autode hinnatõus on Eestis mitu korda kõrgem kui Lätis

Päevakajalisi autouudiseid: kuupäev kukkus ja naastrehvidega enam sõita ei või; kütusehind on jälle tõusnud, aga miks? Eestis lansseeriti uus teenus – numbrimärgipõhine automaattankimine, mida Veli ka kaks korda proovinud on.

Nädala börsiuudis tuleb jälle Elon Muskilt ja puudutab suurimat laenu, mis kunagi eraisikule antud; Tesla majandustulemused on hoolimata üleilmsest jamast positiivsed; Elon aga on välja käinud veel mõned lubadused, mille vettpidavuses on alust vähemasti ajalises perspektiivis kahelda.