Puust ja punaseks: millal on oodata maikuus tugevamaid magnettorme ja mida need kaasa võivad tuua?

Mis on magnettorm?

Magnettormid on päikesepursetest põhjustatud häired Maa magnetväljas. Sellised kõikumised võivad kahjustada sidesüsteemide tööd ja inimeste tervist. Isegi väike aktiivsuse tõus võib tervist mõjutada.

Millal on oodata magnettorme 2022. aasta mais?

Mais tugevaid magnettorme ei tule. 7. ja 8. mail on oodata nõrku magnettorme. Seejärel, 13.–16. maini, on oodata pikka, kuid mitte tugevat Päikese aktiivsuse kasvu. 21. ja 26. mail on nõrgad magnettormid. Magnettormide prognoos nii pikaks perioodiks võib aga muutuda.