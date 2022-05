Paxlovid on esimene Euroopa Liidus jaemüügiketti lubatud koroonaravim ja see pidi sel kevadel ka apteekidesse jõudma. Paraku pole see nii läinud. Euroopa Komisjon andis ravimile tingimusliku müügiloa juba 28. jaanuaril, ent edasine pole läinud sugugi ludinal.