Proovisõit: korralikult uuendatud VW T-Roc – äkilisem välimus, paremad juhtimissüsteemid ja üks peaaegu naljakas disainiaps

Välimuse osas on disainerid suutnud mudeli üldvälimust hoogustada nii, et tavakasutaja silmadele jaoks on selgelt eristatavaid uusi elemente võimalik tabada eelkõige auto esiosas tulede lahenduses, kuhu on tekkinud täiendav valgusribaga iluvõre ja õhuvõtuvavad on veelgi kontrastsemalt välja joonistatud.

Valuvelgede „kodaradisaini" saab valida lausa nelja variandi vahjel. Aga jah, nagu tootja isegi ütleb, et mudelil ümaraid jooni jäänud veel vähemaks ning äkilisem toon on veelgi enam võimust võtnud - mul on tunne, et ka kapoti ja katuse joont on eelkäijaga võrreldes sirgemaks venitatud.

Auto standardvarustuses on LED-esituled ja pimendatud tagatuled. Soovi korral on saadaval IQ.Light LED-maatriksesituled (need, mis vastu tuleva auto juhi silmi ei pimesta), eelmanitud valgusribaga iluvõre ning uue graafilise struktuuri ja dünaamiliste suunatuledega tagatuled:

Teine oluline uuendus puudutab niisiis juhiabisüsteeme. Täpsemalt on üle võetud IQ.Drive nimeline lahendus koos Travel Assist juhiabiga ning nö ennustav kiirushoidik, mis jälgib kaardirakenduse põhjal eesseisvaid kurve ja ringteid ning valib nende läbimiseks sobiva kiiruse.

Uue T-Roci standardvarustuses on täiustatud ka jalakäijate jälgimise funktsiooniga hädapidurdussüsteem Front Assist ja reahoidmisabiline Lane Assist.