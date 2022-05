KUULA SAADET | TalTechi podcast : MBA õppekava viib juhtimispädevused uuele tasemele

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi majandusteaduskonna õppekava „Ettevõtlik juhtimine” programmijuht Martin Toding. Ihaldusväärset MBA ehk Master of Business Administration nimetust kandev praktilise ärijuhtimise magistriõppekava on suunatud inimestele, kellel juba on teatav juhtimisalane töökogemus, kuid kes oma pädevust veelgi arendada soovivad. Ingliskeelse õppekava tudengite seas on lisaks eestlastele ka Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja ka palju kaugemate riikide kodanikke.

Saatekülaline ütles alustuseks, et kaheaastane õppekava on usinamatel võimalik läbida pooleteise aasta ehk kolme semestriga. Majandusteaduskond on tehnikaülikoolis suur ja lai ning võimaldab majandusteadust õppida iga nurga alt. Mille poolest täpselt erineb õppekava „Ettevõtlik juhtimine”? Saatejuht pakkus välja, et fookuses pole mitte kitsamalt numbrite maailm, vaid ettevõtluses suuremate protsessidega tegelemine ja nende üle otsustamine. „Jah, täpselt nii. Olgu siis tegu valdkonnajuhtide, tippjuhtide või alles tippjuhtideks pürgijatega, kes juhivad suuremaid protsesse. Täna meil õpivadki erinevate valdkondade juhid ning need, kes on hakanud ettevõtjaks,” ütles Toding ja lisas, et õppekava katab ära majandusteaduse erinevad valdkonnad üldise, strateegilise, inimressursi ja muu spetsiifilisema valdkonna juhtimisega, samas on õppekavas ka finantspoolt ja turundust. Õppekava loomisel arvestati MBA õppekavasid akrediteerivate rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohtadega, samuti võeti eeskuju nii tuntud ettevõtete juhtide nõuannetest kui ka maailma tuntud ülikoolidest.